Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Şadırvanlı Han’da düzenlenen ‘Halkın Bilim Kürsüsü’ etkinliğinde, İngiliz bilim insanı Isaac Newton’un kütle çekim yasası ele alındı.

‘Halkın Bilim Kürsüsü: 4 İşlemle Kütle Çekim Yasası’ adı altında düzenlenen etkinlikte, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, astronomi için çok önemli olan Isaac Newton’un kütle çekim yasası hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Programa katılan bilim meraklılarına Isaac Newton’un keşfettiği kütle çekim yasasını, en temel düzeyde aktaran Cem Özkan, kütle çekim yasasının 4 işlemle nasıl yapabileceği konusunda da bilgiler verdi.

“Halkımıza bilimi tanıtmak için fırsatlar oluşturuyoruz”

Çok sayıda bilim meraklısının katıldığı etkinlikte konuşan Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, “Osmangazi Belediyesi ile birlikte halkımıza bilimi tanıtmak için fırsatlar oluşturuyoruz. Astronomi için çok önemli olan kütle çekim yasasını, işe bilim felsefesini katarak 4 işlemle nasıl yapabileceği konusunu ele aldık. Kütle çekim yasası evrendeki gök cisimlerinin şekillenmesini, hareketlerini ve aralarındaki mesafeyi oluşmasını sağlayan en temel doğa yasasıdır. İngiliz bilim insanı Isaac Newton tarafından keşfedilen bu yasa, aynı zamanda modern bilime geçişi temsil eder. Bilimsel açıklaması olmayan gök cismi hareketlerinin, ilk defa Newton’un kütle çekim yasasıyla beraber, tam olarak nasıl gerçekleştiği anlaşılmıştır. Biz de bu akşam bu konuyu ele her seviyedeki bilim meraklılarının anlayacağı en temel düzeyde ele aldık. Programa gelen katılımcılar fark edeceklerdir ki karmaşık, anlaşılmayan, içine giremeyeceğimiz konular, biraz emek harcayarak kolaylıkla fark anlaşabilir hale gelecektir. Ne kadar kolay olabileceğini ve yapılabileceğini hissettirebilirsek, o kadar başarılı olacağız” dedi.