Osmangazi Belediyesi, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından geçen 4 aylık sürede 53 mahallede gerçekleştirilen asfalt yama ve kaplama çalışmaları için yollara yaklaşık 26 bin ton sıcak asfalt döktü.BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yolların kalitesini artırmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yürütülen asfalt yama, freze ve kaplama çalışmalarıyla bozulan yollar tamir edilirken, cadde ve sokaklar ise sıcak asfaltla kaplanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın göreve başlamasıyla birlikte ilçedeki asfaltlama ve yama çalışmaları hız kazanırken, seçimin ardından geçen 4 aylık sürede yaklaşık 26 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Hamitler Mahallesi’nde altyapı, dolgu ve tesviye çalışmaları tamamlanan Topçu Sokak, 1. Albayrak Sokak, 1. Ersoy Sokak ile henüz isim verilmeyen bir sokakta asfaltlama çalışması yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hamitler Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

“YOLLARIMIZI VATANDAŞIMIZIN LAYIK OLDUĞU KONFORA ULAŞTIRACAĞIZ”

İlçedeki yolları kaliteli hale getirmek ve Osmangazi’deki yurttaşlara daha iyi hizmet sunmak adına asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “1 Nisan 2024 tarihinden bu yana ilçemizin cadde ve sokaklarına yaklaşık 26 bin ton asfalt döktük. Osmangazi büyük bir ilçe. 71 bin 400 hektarlık bir alandaki bütün cadde ve sokaklarda yama ve asfaltlama çalışmaları yürütüyoruz. Tüm bunlar normal bir belediyecilik çalışması gibi görünse de ortada büyük bir faaliyet var; masraf ve emek var. İlçemizin her caddesini, her sokağını vatandaşımızın layık olduğu konfora ulaştıracağız. Osmangazili yurttaşlarımız için hayırlı olsun” dedi.