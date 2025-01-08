Osmangazi Belediyesi’nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında yapıldı. Başkan Aydın, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geride kalan 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Meclis üyelerinin yeni yılını da kutlayan Başkan Aydın, 2025 yılının iyiliği, güzelliği, huzuru ve mutluluğu beraberinde getirmesini diledi.

Osmangazi Belediyesi olarak geride kalan yılda birçok önemli çalışmaya ve hizmete imza attıklarını kaydeden Başkan Aydın, “Hizmette 9 ayı geride bıraktık. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile insan yaşamına dokunan, bu kentin ve kentlinin geleceği için adımlar atmaya devam ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında da kültürel etkinlikler ve sosyal destek hizmetleri ile 7’den 70’e bütün yurttaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Geride bıraktığımız 2024 yılını değerlendirecek olursak, kreşlerden parklara, Halk Lokantası’ndan kütüphanelere, Genç Kafe’lerden spor tesislerine kadar yirminin üzerinde temel atma ve açılış gerçekleştirdik. Haziran ayında açılışını yaptığımız Halk Lokantası’ndan 150 bin yurttaşımız yararlandı. 2024 yılında 4 bine yakın vatandaşıma erzak paketi yardımında bulunduk. 150 bin ekmeği vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. 55 bin kişiye ücretsiz çorba ikramında bulunduk. 10 binin üzerinde öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğimiz oldu. Evi yanan hemşehrilerimizin yanında olduk. Giyimden ev eşyasına kadar binlerce vatandaşımıza destekler sağladık. Gönül ister ki bütün vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını kendi karşılasın. Ancak enflasyonun ve hayat pahalılığının ortada olduğu şu durumda maalesef bu çok mümkün olmuyor” dedi.

“2024 yılını hizmetlerle geçirdik”

Meclis üyelerine 2024 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermeyi sürdüren Başkan Aydın, “2024 yılında asfaltlama çalışmalarımız devam etti. 75 bin ton sıcak asfalt seriminin yanında 41 bin metrekare alanda kaldırım taşı düzenlemesi yapık. Yeni parkları ve yeşil alanları kentimize kazandırdık. 500 binin üzerinde çiçek ekimi yaparak Osmangazi’yi güzelleştirdik. Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdürdük. Metruk binaların yıkımını gerçekleştirdik. 4 kreşimizin temelini attık. İnşaatını tamamlayarak hizmete açtığımız Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi’nde çocuklarımız eğitim görüyor. Küplüpınar, Küçükbalıklı ve Yunuseli mahallelerinde temelini attığımız kreşleri de kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Çiftehavuzlar, Soğukkuyu ve Ebu İshak mahallelerinde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımız da devam ediyor” diye konuştu.

“Merkez belediyelerin nikah ücretleri bizden daha yüksek”

Muhalefet tarafından nikah ücretlerine zamlar konusunda yöneltilen eleştirilere yanıt veren Başkan Aydın, “Nikah ücretlerini diğer merkez belediyeler ile kıyasladığımızda, bizden daha yüksek nikah ücretlerine sahip olduklarını görüyoruz. Biz de zam yapmak istemeyiz. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 43,93 enflasyon yeniden değerleme oranı var. Sokak enflasyonuna baktığınızda ise yüzde 120 oranında enflasyon çıkıyor. Bu zamların temel sebebi enflasyonun aşırı yüksek olması. Biz de isteriz ki hiç enflasyon olmasın ve kimse zam yapmasın. Nikah ücretlerine yapılan zamlar ortalama yüzde 50 oranında, ancak hayat pahalılığı yüzde yüzün üzerinde. Biz sadece İller Bankası’ndan gelen payla ayakta duran bir belediye değiliz. Öz kaynaklarıyla hizmet etmeye çalışan, bu öz kaynakları da bütün Osmangazi halkı adına hizmet olarak sunan bir belediyeyiz. Keşke enflasyon olmasa da bu zamanları yapmak zorunda kalmasak” ifadelerini kullandı.

“Haraçcıoğlu Medresesi için yüzde 600 zam yapıldı”

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Haraçcıoğlu Medresesi’nin kullanımı için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan kira zammına da değinen Başkan Aydın, “Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Haraçcıoğlu Medresesi için yüzde 600 zam yaptı. Geçmiş dönemde, her bir restorasyon ve kamulaştırma Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü izinli şekilde yapılmış. Osmangazililerin parasıyla vatandaşlardan kamulaştırılan yerler burası. Osmangazililerin parası ile bu restorasyonlar yapıldı. Osmangazi Belediyesi’nin vatandaşların parasıyla kamulaştırarak restorasyonunu yaptığı Haraçcıoğlu Medresesi için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yüzde 600 zam yaptı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ideolojik bir düşünce ile bu kararları almış olabilir” dedi.

Osmangazi Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.