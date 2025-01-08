Kaza Hamidiye Mahallesi Kurtuluş sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan Sürücü Abdullah S.(29) yönetimindeki 16 AKS 431 plakalı minibüs, yola çıkan 6 yaşındaki Göktürk Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk yaralandı.

ÇOCUĞU ZANNETTİ

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, yerde yatan çocuğu görünce kendi oğlu zannetti. Çocuğu görünce kendi oğlu olmadığını fark eden şahıs yoluna devam etti.

Çevredeki vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koştular.

ANNESİNİ İSTEDİ

Yaralı çocuk annesini istedi. Sağlık ekipleri çocuğa, annesinin hastanede beklediğini söyleyince derin bir nefes aldı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.