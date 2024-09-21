Osmangazi Belediyesi, ‘Güz Konseri' kapsamında dağ yöresinin sevilen sanatçısı Menteşeli Cengiz’i sahneye çıkardı ve sanatseverlere keyifli bir gece sundu. Alemdar Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Menteşeli Cengiz Türk Halk Müziği'nin güzel eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles gibi dağ ilçelerinden gelen birçok dinleyiciyi bir araya getirdi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, sanatçının hareketli türküleriyle alanı dolduran kalabalık dans ederek eşlik etti. Konserin sonunda Menteşeli Cengiz, hayranları tarafından ayakta alkışlandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada sanata ve sanatçıya destek verdiklerini vurgulayarak, “İnsanoğlu sadece karnını doyurmakla yaşamını sürdüremez, ruhunu da doyurması gerekir” dedi. Başkan Aydın, bu tür kültürel etkinliklerin mahallelerde düzenlenmesine devam edeceklerini belirtti.

Etkinliğin sonunda, Başkan Aydın Menteşeli Cengiz’e çiçek takdim etti ve kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu Fatihgücü Spor forması hediye edildi.