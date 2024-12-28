Yüzyıllardır süren gelenekte, gelin eşine küstüğünde aynayı çevirir ve gönlünü alana kadar beklerdi. Günümüzde çok az kişi tarafından bilinen bu gelenek çerçevesinde aynalar antika pazarında sergileniyor.

Osmanlı döneminde eşler arasında yüzyıllardır kullanılan ve "küstüm aynası" olarak bilinen ayna, hikayesi ile günümüz çiftlerine ışık tutuyor. Geleneğe göre, çiftlerden biri eşine küstüğünde aynayı ters çevrilip gönül alana kadar öyle durur, gönül alındıktan sonra ise düz yüzü çevrilir. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de kurulan antika festivalinde en özel parçalardan biri olan ayna, çiftler tarafından özellikle hikayesiyle dikkat çekiyor.



"Eskiden gelin eşine küstüğünü anlatmak için aynayı ters asarmış"

30 yıldır antika eserler ile uğraştığını söyleyen esnaf Cüneyt Başar, "Osmanlı'dan kalma 'küstüm aynası' adlı antika eserimiz var. İçi kehribar, üstü de gümüş kaplama ile yapılmış. Eskiden gelin eşine küstüğünü anlatmak için aynayı ters asarmış. O zamanlar çok da küs kalınmazmış, dargınlık en fazla bir gün sürermiş. Elimde bulunan ayna aşağı yukarı 100 yıllık bir eser. Küçükten büyüğe doğru 4 parçaydı, diğerleri satıldı. Genelde antika eserler köylerden çıkıyor. Ancak değerinin de farkına varıldığı için kimse antikayı vermek istemiyor. Hurda fiyatı da yükseldiği için dekoratif ürünlerde bize pahalı geliyor. Küstün aynasını ortalama bin TL'den satıyoruz. Keşke herkes alsa da evine bir tane koysa. Eşler birbirlerine küs kalmaz hemen dargınlığı anlayıp birbirlerinin gönlünü alırlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA