Bir otel yöneticisi olarak, nereden başlamanız gerektiğini bilmeseniz bile yeni misafirleri işletmenize gelmeye cezbedecek yeni yollar aramak zorundasınız. Eğer daha fazla misafir çekmek için hala etkili bir pazarlama stratejisi geliştirmediyseniz, biz sizin için birkaç tanesini derledik.

“Arama Dostu” İçerik Stratejisi

Eğer otelinizin web sitesi optimize edilmediyse, içeriğinizin de pek bir değeri yoktur. İhtiyacınız olan şey; doğru SEO uygulamalarının benimsenmesi ve web sitenizdeki içeriklerin bilgilendirici, merak uyandırıcı ve anahtar kelimeler ile optimize edilmiş olmasıdır. Çok az otel, düzenli olarak bloglarında içerik yayınlamak gibi başarılı içerik stratejileri benimsemektedir. Bu, sitenizin sıralamasına organik arama sonuçlarında katkıda bulunan ve seyahat edenlerin en çok ihtiyaç duyduğu görülecek yerler, sanat ve yemek gibi konular hakkında bilgi sağlamanın harika yoludur. SEO optimizasyonunu benimseyen otel sahipleri, bunun iyi bir dönüşüm oranı sağladığını kolayca görebilirler.

“Kullanıcı Dostu” Website

Her ne kadar SEO ve içerik otellerin dijital pazarlama stratejilerinde büyük bir öneme sahip olsa bile, web siteleri de kullanıcı dostu olmalıdır. Site içinde dolaşım basit olmalıdır (sayfaların yüklenmesi 3 saniyeden kısa sürmelidir) ve tasarım da şık görünmelidir. Konukların görüşlerini içeren videolar, mülkünüzün resimleri ve diğer kaynaklar otelinizin web sitesini popüler yapabilir ve müşterileriniz ile iletişime geçmek için harika bir yoldur. Bu yüzden otelinizin web sitesini tasarlarken bu gibi etkenleri dikkate alın.

Sosyal Medya

Elbette sosyal medya her türlü pazarlama için en önemli kanallardan birisidir. Sosyal medya, özellikle kendileri hakkındaki haberleri paylaşmayı seven milenyum çocukları başta olmaz üzere bir tür diyalog kurma şeklidir. Bazı popüler sosyal medya platformları Instagram, Twitter ve Facebook’tur. Otel sahipleri başta Facebook olmak üzere (iki yönlü iletişime olanak verdiğinden) hedef kitleleri ile bu sitelerin herhangi birinde etkileşime girebilirler. Çoğu otel zincirinin, sosyal medya platformlarında misafirlerinin videolar ve “oteldeki en iyi anlarının” fotoğraflarını paylaşabildiği sayfaları veya hesapları bulunur. Otelinizde iyi bir deneyim yaşayan ve hizmet alan müşterileriniz, markanız ile bir tür yakınlık kuracaktır. Sosyal medya geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki ziyaretçileriniz ile etkileşim kurabileceğiniz inanılmaz bir yoldur. Dahası, işletmenizi daha da insanlaştıracak bir araçtır ve bu sayede müşterileriniz, onların beğenileri, beğenmedikleri şeyleri ve değerlendirmelerini kolayca gözlemleyebiliyor olacaksınız.

“Mobil Dostu” Website

Günümüzde seyahat edenler genellikle otel rezervasyonlarını telefonları üzerinden yapmaktadır. Son on yıl içerisinde dünya çapında akıllı telefon kullanımı olağanüstü bir oranla arttı. Otel sahipleri bu fırsattan faydalanmalı ve mobil platformlar için Google’ın standartlarına uygun (organik aramalar) optimize edilmiş bir web sitesine sahip olmalıdır. Bu, mobil cihazlar ile uyumlu olmayan özelliklere kesinlikle “hayır” demeniz anlamına gelmektedir. İçerik, yakınlaştırılmaya ihtiyaç olmadan okunmalıdır. Aynı zamanda yatay kaydırma kullanmayın ve bağlantı adreslerinin de kolayca tıklanabilir olduğundan emin olun. Karlılığınızı ve müşteri deneyimini arttırmak için ise mobil uygulamalar en çok tercih edilen kanallardır. Misafirlerinizle, onlara özel promosyonlar ve indirimler sunarak kişisel düzeyde iletişim kurarsınız.

Doğru Dağıtım Kanalı Olarak OTA’ları Tercih Edin

Otel işletmecileri için, dağıtım kanallarının en üstünde yer almak artık her zamankinden daha da önemlidir. İnsanlar rezervasyonlarını çok farklı çeşitteki çevrimiçi talep üreticilerinden yapmaktadır. Doluluk oranını etkileyen faktörler fiyattan ziyade OTA’larda gösterilen ilgi çekici paketler ve dönemsel tekliflerdir. Bir otel sahibi olarak, misafirlerinizin ne aradığını anlamak ve tüm çevrimiçi dağıtım kanalları aracılığıyla bunu sunmak çok önemlidir. Doğru segmente pazarlama yapmak yatırım getirinizi maksimize etmek için hayati önem taşır. Hedef kitlenizi segmentlere ayırın ve buna göre pazarlama yapmaya başlayın. Örneğin, ağırlıklı olarak iş ile ilgili seyahat yapanların kullandığı bir sitede balayı teklifleri sunmayın.

Meta Aramalarından Faydalanın

Tripconnect (TripAdvisor) and Google Hotel Finder (Google Otel Bulucu) gibi meta arama platformları son birkaç yıldır oldukça iyi bir ivme yakaladılar çünkü müşteriler mevcut fiyatları kolay bir şekilde karşılaştırabilmektedir. Eğer otel sahipleri bu web sitelerinde sıralamalarını iyileştirirlerse önemli birer pazarlama kanalı olarak daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olacaktırlar.