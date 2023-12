Otel olarak, sıfırdan bir sosyal medya içeriği oluşturma fikri yıldırıcı olabilir. Nereden başlamalıyız peki? Tecrübeli sosyal medya profesyonelleri için yaratıcı ve ilgi çekici sosyal içeriği yaratmak yorucu görünebilir.

Artık korkmayın! Çevremizdeki otel yöneticileri ve sosyal medya profesyonelleri ile görüşerek sizin için sosyal medya paylaşım fikirlerinin derlemesini yaptık. Hayır, tek bir fikir her sosyal medya platformunda her kitleyle iyi yankı uyandırmaz. Bununla birlikte, bu fikirler, yıl boyunca içerik takviminizi, oteliniz ve kitlenizinizle alâkalı ilgi çekici içerikle doldurmayı çok daha kolaylaştıracaktır.

Hızlı Sosyal Medya İpuçları

Başlamadan önce, sosyal medya platformlarında mesajlaşmayı düşünürken birkaç genel ipucu ve püf noktası inceleyelim.

Tüm Kanallar Eşit Değildir

Artık, paylaşımları birden çok kanaldan kopyalayıp yapıştırabilecek veya her şeyi bir Facebook akışına bağlayabilecek günler geride kaldı. Her kanal şimdi dikkate alınması gereken nüansları, işlevleri ve izleyicileri tanımladı. Instagram kitleniz büyük olasılıkla Twitter veya Facebook takipçilerinizden çok daha farklıdır. Her bir platformun en etkili şekilde nasıl kullanılacağıyla değil, aynı zamanda her senaryoda kitlenizin kime ait olduğunu sağlam bir anlayış geliştirin.

Ana Kitlenizi Öğrenin

Gerçek sayfa takipçilerinizin kimler olduğunu öğrenmek için en iyi yol, sayfanızın analizine veya analizlerine bakmaktır.

Facebook – Sayfa yöneticisi ekranınızın üst gezinme bölmesinde yer alan Analizler. Twitter – Twitter analitiği profil açılır menüsünde (https://analytics.twitter.com) bulunur. Instagram – Instagram Insights, platform ekranının sağ üst köşesinde bulunur. Marka Standartlarına Bağlı Olun

Tüm sosyal medya platformlarında tutarlı bir imajın korunması önemlidir. Otelinizin marka standartlarını ve sosyal medya yönergelerini oluşturduğundan ve sosyal medya ekibinizdeki herkesin dahili prosedürlerden haberdar olduğundan emin olun. Ayrıca, acil bir durumda, iyi gelişmiş bir kriz yönetimi planına sahip olduğunuzdan emin olun.

Bütün Profilin Son Güncelleme Bilgileriyle Tamamlandığından Emin Olun

Bu çok zahmetli olmamalıdır. Tüm profil alanlarının oteliniz için eksiksiz ve güncel olduğundan emin olun. Bu, sayfa adını, mülk tanımını, web sitesi bağlantılarını, telefon numarasını, mesai saatleri vb. içerir. Ayrıca, sayfanızın doğrulanmış olduğundan (mümkünse) ve özel bir URL’ye sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

Facebook sayfanızı doğrulama

Twitter sayfanızı doğrulama

Instagram doğrulaması şu anda kullanılamıyor.

Önceden Belirlenen KPI’lara Dayalı Gerçekçi Hedefler belirleyin

Sosyal medya varlığı olması harika, ancak başarıyı nasıl ölçüyorsunuz? Oteliniz için en önemli performans göstergeleri (KPI’ler) hangileri? Sosyal medya hedefleriniz neler? Bunların hepsi, sosyal medya stratejinizi geliştirirken sorulması gereken erken soruların yanıtlarıdır.

Hayranlar ve Misafirlerinizle Etkileşim

Aktif bir sosyal medya sayfası olması ancak sorularınızı ve yorumlarınızı dikkate almamanız, bir otele sahip olup, resepsiyonistinizle etkileşime girmeye çalışan misafirleri görmezden gelmek gibidir. Sosyal medyada sadece sosyal olmak için değil, soruları cevaplamak, sorulara, incelemelere ve özel iletilere yanıt vererek sayfa hayranlarıyla etkileşim kurmak için kullanın.

Gerçekçi Ol

Sosyal medya yönetiminin bir diğer önemli kısmı da özgünlüğü korumaktır. Marka kişiliğinizi mesajlar ve etkileşimler boyunca gösterin ve daha rahat, doğal bir ton kullanın. Ayrıca, olumsuz yanıtları ve geribildirimleri otomatik olarak silmeyin. Tamamen olumlu görüşlerle dolu temiz bir profil, diğer platformlarda benzer deneyimlerle eşleşmediği sürece kuşkulu görünebilir. Aksine, herhangi bir olumsuzluğa kibar ve zamanında cevap verin ve sohbeti çevrimdışı hale getirmeye çalışın.

80/20 Kuralı

Hayatta birçok şey gibi, 80/20 kuralı da sosyal medyada kendini tanıtmak için geçerlidir. Sayfa katılımını teşvik etmeniz, alakalı içeriği paylaşmanız (belki de otel hedefiniz, seyahat ipuçları vb.), Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği paylaşmanız ve olabilecek herhangi bir şekilde gerçekten yararlı olmanız için zamanın % 80’i. Diğer %20’si otel fırsatlarını ve promosyonlarını, olumlu eleştirilerini, vb. paylaşabilirsiniz.

Testi Unutmayın!

Test, herhangi bir pazarlama kampanyasında temel bir unsurdur ve temel test ilkeleri, sosyal medya kampanyalarınıza da uygulanabilir. Farklı yayın türleri test edin, günün farklı saatlerini kullanarak içeriklerinizi paylaşın, farklı kitleleri test etmek için sayfa yazılan hedefleme yöntemini kullanın. Bunun için seçenekler neredeyse sınırsızdır. Ayrıca ücretli sosyal medya kampanyalarınızla da test etmeyi unutmayın!

Sosyal Medya Paylaşım Konuları

Davranış Odaklı Paylaşımlar

SSS (onlara cevap verin) Sorular (hayranlardan bir soru sorma) Anketler / Anketler Otel resimleri Seyahat ipuçları ve püf noktaları Destinasyonunuz hakkında bilgiler Otel hakkında bilgiler

Otel Destinasyonunuz

Mülkiyet yakınında meydana gelen olaylar Tatil Mesajları / Özel İndirimler Çevrenizde yapılacaklar: Etkinlikler&İndirimler Destinasyonunuz hakkında olumlu medya haberleri

Otel Haberleri

Sosyal sorumluluk aktiviteleri ve katılımı Yenilemeler veya renovasyonlar Personel / çalışan haberleri Medya çıkan haberleriniz

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikler

Konuk değerlendirmeleri Misafir resimleri Misafir Hikayeleri Konuk özel etkinlikler (düğün, toplantı vb.) Tatil resimleri gönderin Yeni ürünümüzü adlandırın – (Ör: menü öğesi, özel içecek, maskot vb.) Yeni menü öğeleri için fikirler Mülkiyette en iyi selfie Otele giriş anı fotoğrafı En sevilen otel yiyecek / içecek En sevdiğim otel alanında aile resmi En iyi seyahat ipucunu paylaşın Video yoluyla tatil günlüğü Bir otel yorumu trip review / blog

Videolar

Oda turları Tesis turu Yemek turu Otelinizde yaşanan olaylar Konuk görüşmeleriEtkinlik alanı turu Özel olay klipleri (düğün, vb.) Haftalık derlemeler Şef / barmen gösterisi Konuk görüşleri

Web sitesi içeriği

Otelinizin özellikleri Otelinizin odaları Bültenler Özel fırsatlar / paketler Özel etkinlik bilgilendirme sayfaları Catering / Restoran menüleri Bloglar Sadakat Programı Bilgisi Yerel indirimler bilgisi

Yarışmalar ve Hediyeler

Konuk fotoğraf / video sunuları Beğen & Paylaş teşvikleri Arkadaşını etiketle Fotoğraf başlığı yarışması Otel ve destinasyon paylaşımları

Haftalık Hashtags

#PazartesiSendromu #TravelTuesday #WineWednesday #WeddingWednesday #WayBackWednesday #ThrowbackThursday #FlashbackFriday #PazarFunday

Daha Yeni Özellikler