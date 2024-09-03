Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niyazi C. yönetimindeki GV 943 ZT plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu’nun Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyü mevkiinde, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.