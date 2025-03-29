Yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir denetim uygulamasının hayata geçirildiğini duyuran Yerlikaya, 636’sı polis, 84’ü jandarma olmak üzere toplam 720 personelin sivil olarak otobüslere binerek denetim yapacağını belirtti.

Görevlendirilen personelin, seyahat esnasında otobüs şoförlerini gözlemleyerek trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyeceğini vurgulayan Yerlikaya, bayram tatiline giden vatandaşların sağ salim ailelerine kavuşmasının en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti.

“Aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takmayı ihmal etmeyelim” çağrısında bulunan Bakan Yerlikaya, yolculukların insanları sevdiklerine kavuşturmak için yapıldığını hatırlatarak, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını belirtti.