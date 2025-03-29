Ziyaret, Pazaryeri Belediyesinde gerçekleşirken, Yavuz, Başkan Tekin’den ilçe hakkında detaylı bilgiler aldı.

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. Ziyaret sırasında ilçede yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz’u ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kendisine belediyemizin çalışmaları ve projelerimiz hakkında bilgiler verdik. İlçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ilçe Başkanı Yaşar Karabey’in yanı sıra önceki dönemlerde görev yapmış belediye başkanları, il genel meclis üyeleri ve partiye destek veren diğer isimlerle de bir araya gelerek teşekkürlerini iletti.