Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı Halhalca Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan İsmail O.(20) yönetimindeki 16 BLZ 765 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu araç ağır hasar alırken, genç sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.