Türkiye genelindeki özel halk otobüslerinin işletmecileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan desteği yetersiz buluyorlar. Özel halk otobüs işletmecileri, bu desteklerin sadece iki gün boyunca taşıma maliyetlerini karşıladığını iddia ediyorlar. Bu nedenle, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, bir açıklama yaparak özel halk otobüslerinin yeni bir uygulamaya gideceğini duyurdu.

Soydaş, özel halk otobüslerinin artık ayın 1'i ile 4'ü arasında sadece ücretsiz taşıma yapacaklarını açıkladı. Yani, ayın geri kalan günlerinde özel halk otobüsleri ücretsiz taşıma hizmeti sunmayacaklar. Ancak bu uygulama sadece bazı gruplar için geçerli olacak. Örneğin, şehit aileleri, gazi aileleri, emniyet mensupları ve basın çalışanları gibi özel gruplar, hala ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanabilecekler.

Ercan Soydaş, bu adımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğini yetersiz buldukları için attıklarını ifade etti. Bu kararla birlikte özel halk otobüslerinin maliyetlerini dengelemeye çalıştıklarını belirtti.