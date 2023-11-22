Çinli otomobil markası olan Hozon Neta Aralık ayı ile beraber yüzde yüz elektrikli olan Neta U modeli ile Türkiye geliyor. B-SUV ve coube elektrikli modelleri sayesinde 2024 yılı için alternatif modeller sunulmuş olacak.

Daha önce SWM otomobilin duyurusu yapılmıştı. Şimdide Hozon Neta Çinli otomobil markası Türkiye’ye geleceği açıklandı. Gürses Grup’a ait GRS Automobility şirketi sayesinde Hozon Neta markalı otomobillerin teslimi yapılacak.

Aralık ayında Neta U otomobil Türkiye’ye gelecek

Avrupa’dan önce Türkiye’ye gelecek olan %100 elektrikli kompakt SUV modeli olan Neta U otomobil Aralık ayı itibarı ile satışa sunulmuş olacak. Şehir içinde 420 km sürüş imkanı ve 30 dakikada %30’dan %80 hızlı şarj olabildiği biliniyor.

Neta U aktif ve pasif birçok güvenlik önlemi ile donatıldı. Tek pedal sürüş moda sahip ve 8 inçlik iki adet dokunmatik ekrana sahiptir. İç mekanı kaliteli malzemelerden yapılmıştır. V2L fonksiyonu ile bir enerji kaynağına dönüşerek farklı elektronik aletleri şarj etme özelliğine sahip.