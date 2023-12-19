Taşıt kredisine erişimini zorlaştığı bu günlerde firmaların araç satışını kolaylaştırdığı kampanyalar hız kesmeden sürüyor. Sektör temsilcileri ise bu durumun kısa süreli olduğuna vurguda bulunuyor.

Otomobil satışında vergi sisteminin yeniden güncelleme olasılığına yönelik piyasadan yeni bir ÖTV talebi geldiği bilgisine yer verildi. Son iki aydır fiyatlarda sabit kalan firmalar ek kampanyalarla araç alımını desteklemeyi sürdürüyor. Fakat yeni yılda durum bambaşka olacak.

Fiyatlar Yeniden Artacak!

Araç satışlarındaki dalgalı seyir krediye erişimde zorluk ve kurdaki fiyat dalgalanması ile yeniden yükselişleri tetikleyecek. Öte yandan vergi sisteminin değişmesi an meselesi. Emisyona dayalı bir yenilenmenin işareti verildi.

“Satın Alma Gücünü Etkilemeyecek”

İsteğe göre 2024 yılında araç kampanyalarının devam etme olasılığı üzerine dikkat çeken sektör temsilcileri, krediye erişimde oluşan sıkıntılara dikkat çekiyor. Satın alma gücünü etkilemeden yeni bir vergi sisteminin gelebileceğine değiniliyor.