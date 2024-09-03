Bilecik’te seyir halindeki bir otomobilin dikiz aynasına çarpan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı Tugay 1 Nolu Nizamiye önüne meydana geldi. Sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Elif K.’nin idaresindeki 26 KR 838 plakalı otomobil sol şeritte ilerlerken, sol dikiz aynasına Mustafa Ç. idaresindeki 26 AGT 462 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.