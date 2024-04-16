Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), büyük önem verdiği Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen protokoller ile akademik ve bilimsel çalışmalar güç kazanırken, öğrenciler için de staj ve uygulama dersleri için yeni kapılar açılıyor.

BUÜ, otomotiv sektörünün yenilikçi firmalarından Seger Ses ve Elektrikli Gereçler San. A.Ş. ileişbirliği protokolü imzaladı. Ortak proje ve organizasyonların yapılmasını sağlayacak işbirliği sayesinde doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik staj yapma, personel istihdamı, uygulama dersleri ve mentörlük konularında da karşılıklı destekler sağlanacak.

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İmza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi vizyonu içerisinde üniversite-sanayi işbirliği konusuna ayrıca önem verdiklerinin altını çizdi. Sahip oldukları akademik donanım ve araştırma altyapısı doğrultusunda daha nitelikli proje üretebilmeye odaklandıklarını söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Araştırma üniversiteleri liginde kalmak, daha da üst sıralara çıkabilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda da Ar-Ge faaliyetlerine ve elbette ki iş dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veriyoruz. Bursa gibi sanayinin son derece güçlü olduğu bir şehirde elimizin çok daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Sahip olduğumuz teorik bilgi ve akademik donanımı, sanayicinin pratik bilgisi ile harmanlayarak güçlü projeler üretiyoruz. Bundan sonra da üretmeye devam edebilmek için yeni işbirliklerine her zaman son derece pozitif bakıyoruz. Bugün firmamız ile yine güzel bir protokole imza atacağız. Firma yöneticilerine ve akademisyenlerimize bu anlamda teşekkür ediyor, işbirliğimizin hayırlar getirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.

Firma Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal ise otomotiv sektöründe büyük bir değişimin yaşandığına işaret ederek; “Firma olarak biz de bu değişime daha hızlı adapte olabilmek istiyoruz. Kendi içimizde yaptığımız çeşitli Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri bulunuyor. Ancak yenilik bitmiyor. Teknolojiye daha hızlı adapte olmamız gerekiyor. Üniversitenin bu anlamda bizlere kıymetli katkıları olacaktır. Değerli akademisyenlerimizle de özel projeler üreteceğimize inanıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. Törende mühendislik fakültesi akademisyenleri ile firma yöneticileri de hazır bulundu.