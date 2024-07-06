Otomobil pazarında önemli değişiklikler kapıda. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan kararlar yarın ve Pazartesi günü uygulamaya konacak. Son dönemde zararına yapılan kampanyalara rağmen, bu yeni önlemlerin sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

STOKLARDA ON BİNLERCE ARAÇ BULUNUYOR

Herkesin beklediği gün geldi! Avrupa Birliği'nin yeni otomobiller için zorunlu hale getirdiği GSR uygulaması yarından itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren markalar ellerindeki GSR özelliği taşımayan otomobilleri, bir önceki yıl yaptığı toplam satışın yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde satabilecek. Sektör temsilcilerine göre markaların elinde GSR özelliği taşımayan 50 binden fazla araç bulunuyor.

Ancak son günlerde alınan bir kararla uygulama kapsamı genişletildi. Ulusal tip onayıyla üretilen araçlar için yürürlük tarihi 31 Ağustos'a kadar ertelendi, ancak kara ithal edilen otomobiller için geçerliliğini sürdürüyor.

ÇİN’DEN İTHAL ARAÇLARA YÜZDE 40 GÜMRÜK VERGİSİ

Başka bir yeni uygulama ise 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek. Resmi Gazete'de 8 Haziran tarihinde yayımlanan karar ile Çin'den ithal edilen tüm binek araçlara, farklı yakıt tiplerinde yüzde 40 ilave vergi getirilmiş ve en düşük gümrük vergisi 7 bin dolar olarak belirlenmişti.

LK 5 AYDA 40 BİN CİVARINDA SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli otomobil markalarının sayısı 10'u aşarken, bu markalar pazar paylarını yüzde 10 seviyelerine çıkardı. En çok satış ise yerli markaları geride bırakan Chery'den geldi.

700 BİN LİRA FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Bu durumda mevcut vergilere ek olarak yüzde 40 gümrük vergisi ve KDV ile ÖTV artışlarıyla birlikte Çinli otomobillerin fiyatlarında 400 ila 700 bin lira arasında artış yaşanabileceği belirtildi. Sektör temsilcileri, bu durumun markaların Türkiye'deki üretim stratejilerini yeniden gözden geçirmelerine yol açabileceğini dile getirirken, bu yönde bir karar dün Resmi Gazete'de duyuruldu.

YATIRIM YAPAN ÇİNLİ VERGİDEN MUAF OLACAK

Türkiye'ye yatırım yapacak Çinli otomobil markalarına yönelik alınan kararla, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatı, uygulanan ek vergi yükümlülüğünden muaf olacak. Yani Türkiye'de yatırım yapacak firmalar, bu vergiden muaf tutulacak

OTOMOBİL PAZARINDA 2 YENİ KARAR ÖNCESİ SATIŞLAR ARTTI

Otomotiv pazarında Haziran ayında yıllık bazda bir düşüş yaşansa da, satışlar hala 100 binin üzerinde gerçekleşti. Haziran 2023'e göre %5,3 azalarak 106.238 adet olarak kaydedildi. Bu satışlar, yaklaşan iki önemli kararın etkisiyle artış gösterdi.

6 AYDA SATIŞLAR 600 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artarak 577 bin 981 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 7,3 oranında artarak 462 bin 955 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26 adet oldu.