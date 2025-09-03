Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Stadyumu’nda 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından gelen 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla prova çalışmalarına başlayan öğrenciler teknoloji üretiminde ülkenin geleceğine de katkı sunuyor.

Yarışmayla ilgili açıklama yapan T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, "Tekirdağ’da ilk kez TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı yarışması düzenliyoruz. Daha önce bu tarımsal kara aracı yarışması olarak düzenleniyordu. Bu yarışmayı Aselsan öncülüğünde düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve öğrencilerden oluşan 28 takım mevcut. 262 öğrencimizi şu an Tekirdağ’da misafir ediyoruz. 5-6 ve 7 Eylül’de yarışmalarımız başlayacak. Buradaki alana müthiş bir teveccüh var. Sağ olsun Tekirdağ halkımız TEKNOFEST’i çok sevdi. Katılım çok güzel inşallah yarışmalar başladığında ziyaretçi sayısını daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Aselsan yetkilileri, TEKNOFEST Genel Sekreterimiz Cumartesi günü burada olacak. 7 Eylül’de de bir ödül törenimiz olacak" dedi.

Yarışmalar 7 Eylül’de ödül töreniyle sona erecek.