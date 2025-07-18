Anadolu Otoyolu Akyazı gişeleri bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Akyazı gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. kontrolündeki 41 AVE 972 plakalı plastik hammaddeleri yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıktı. Kaza sebebi ile bir süre trafiğe kapanan bağlantı yolu, tırın vinç yardımı ile yoldan kaldırılması ile tekrar açıldı.