Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni düzenleme ile, engelli vatandaşların araç alımına dair önemli değişiklikler yapıldı.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alım hakkıyla ilgili olarak, engelli ve malul bireyler için getirilen yeni düzenlemeyle, araç alımında göz önünde bulundurulacak kriterler ve süreler yeniden belirlendi.

CUMHURBAŞKANINA YETKİ TANINDI

Yeni düzenleme ile, engellilere ÖTV muafiyetiyle araç alımında hangi araçların istisna kapsamında olacağı, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre belirlenecek. Bu kriterler, Cumhurbaşkanına verilen yetki doğrultusunda belirlenecek.

ÖTV muafiyetli araç alımında dikkat çeken bir diğer değişiklik ise, araçların değiştirilme süresinin 5 yıldan 10 yıla uzatılması oldu. Bu düzenlemeyle engelli bireyler, ÖTV'siz araçlarını artık 10 yılda bir yenileyebilecek. Ancak, araç alındıktan sonra bu 10 yıl boyunca aracın satılması yasaklanacak.

Yeni düzenlemeyle, engelliler için alınacak araçlarda en az yüzde 20 yerlilik oranı şartı getirildi. Bu değişiklikle, ithal lüks araçlar artık ÖTV muafiyetli engelli araçları kapsamına dahil edilmeyecek. Engelli vatandaşların alacağı araçların yerli katkı oranı, motor hacmi, emisyon türü ve değeri ise Cumhurbaşkanının belirleyeceği kriterlere göre belirlenecek.

18 yaşından küçük veya araç kullanamayacak durumda olan engelli bireyler için önemli bir düzenleme getirildi. Bu bireyler için araç kullanma hakkı, aile üyelerine verilecek. Ayrıca, engelli kişilerin alacağı araç, aileleri tarafından da satın alınabilecek ve aracın işlemleri aile üyeleri tarafından yapılabilecek.

ÖTV muafiyetli araç alımından, şehit eşleri ve çocukları da yararlanabilecek. Eş ve çocuk bulunmayan durumda ise anne veya babadan birisi, yalnızca bir defaya mahsus olarak bu haktan faydalanabilecek.

2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli araç alım limitinin, 2025 yılında yüzde 43,93 oranında artarak 2 milyon 247 bin 114 TL'ye ulaşması bekleniyor. Bu artış sayesinde, engelli bireylerin daha yüksek fiyatlı araçlar alması mümkün hale gelecek.

İŞTE O ARAÇLAR...

Yeni düzenlemeyle birlikte, engellilere ÖTV’siz araç alımında bazı modellerin tercih edilebileceği belirtiliyor. Bunlar arasında şu araçlar yer alıyor:

Fiat Egea Sedan, Cross, Cross Wagon

Togg T10X

Toyota Corolla ve C-HR

Renault Clio, Duster ve Megane

Hyundai i10, i20 ve Bayon