Operasyonlarda, 32'si yabancı uyruklu olmak üzere 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 656 düzensiz göçmen tespit edildi. Toplam 402 bin 609 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında birçok bölgede çalışmalar yürütüldü.

15 Bin 616 Yer Kontrol Edildi

Operasyonlar sırasında, 26 bin 456 personel, 8 bin 370 ekip ve 5 bin 446 noktada görev aldı. Kontroller kapsamında:

4 bin 295 metruk bina,

7 bin 776 umuma açık mekan,

514 terminal,

3 bin 31 diğer yer olmak üzere toplam 15 bin 616 yer denetlendi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetimi konusunda insan haklarına saygılı ve kamu düzenini gözeten bir model sunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum."