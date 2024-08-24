Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Alanyurt yolu üzerinde seyir halinde olan Tacettin D. (33) yönetimindeki 16 E 3114 plakalı otomobile, Özdilek kavşağında kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından seyir halinde olan Mehmet Ali G. (24) yönetimindeki 06 DBY 563 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, otomobil de yolcu konumunda bulunan Filiz D. (28) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hamile kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: şerife öz