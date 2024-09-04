Çayırova’da yaz kurslarında eğitim alan özel bireylerin hazırladığı el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

Mart ayında hizmete açılan Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nin yaz kurslarında eğitim alan özel bireyler, ahşap boyama, seramik, takı tasarım, geri dönüşüm alanlarında ortaya çıkarttıkları eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde gerçekleşen sergiye Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Protokolün kurdele kesimiyle başlayan sergide, özel öğrencilerin elleriyle hazırladığı birbirinden güzel eserler büyük beğeni kazandı.

"Ne kadar şükretsem az"

Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde bulunan kültür salonuna geçen heyet, ilk olarak yaz kursunda verilen eğitimlere yönelik sinevizyon gösterimini izledi. Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Burada yaz okulu niteliğinde bir çalışmamız oldu. Sizin gibi güzel insanlara hizmet etme şansı verdiği için Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Sizleri çok seviyorum. Rabbime hamdolsun Çayırova sevdasıyla hizmet yolculuğumuzda sizlerle bir araya geldik, ailelerimizle istişare ettik ve talepleri aldık. Bir engelliler merkezi istendi bizden ve hayırseverlerimizin desteği ile projeyi hayata geçirdik. Binamızı dolu dolu kullanıyoruz. Hemen giriş katında özel eğitim okulumuz var. Eğitimlerimizle bu merkezimizde çalışmalarımız devam edecek. Ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sergimiz hayırlara vesile olsun, hizmetlerimiz daim olsun" dedi.