Panasonic Electric Works Türkiye, yeni tasarımı Viko Palmiye serisini satışa sunduğunu duyurdu.

Panasonic Electric Works Türkiye, antrasit renk ve şeffaf kapak opsiyonu bulunan yeni tasarımı Viko Palmiye serisini satışa sundu. Bahçe ve havuz gibi dış mekanlara uygun olarak üretilen seri, nem ve toza karşı koruma sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre; Palmiye serisi, şeffaf kapak tasarımı sayesinde modern ve zarif bir görünüm sunuyor. Yeni rengi antrasit dahil dört farklı renk tonu bulunan seri, uzun ömürlü ve dayanıklı malzemelerden üretiliyor. IP54 sertifikasına da sahip olan seri, her türlü hava koşuluna ve yıpranmaya karşı koruma sağlıyor. Farklı ve zorlu alanlara uygun hem dikey hem de yatay kullanım kombinasyonlarıyla kullanıcıların değişik tercihlerine uyum sağlayabilen seri; havuz başı, bahçe, atölye ve garaj gibi tozlu ve nemli alanlarda sağladığı yüksek güvenlik ile dikkat çekiyor.