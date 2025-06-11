Yenidoğan Çetesi skandalında 12 bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine hükûmet harekete geçti; özel sağlık sektöründe köklü bir revizyon getirecek yasa teklifi hazırlanıyor.

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenleme, ailelerden ücret alabilmek için bebeklerin yaşamını tehlikeye atan 112 Acil personeli, ambulans şoförleri, hekim ve hemşirelerin yasa dışı girişimlerinin önünü kesecek.

Özel hastanelerde denetim mekanizmaları güçlendirilecek; hem kurum içindeki hem de başka hastanelerden sevk edilen hastaların yoğun bakıma kabulü için yeni, sıkı kurallar konulacak.

Yoğun bakıma yatışlarda ikinci bir onay (teyit) sistemi devreye sokulacak.

Özel sektörde çalışacak sağlık personeli için aranan nitelikler güncellenecek; branş, eğitim geçmişi ve görev süresince gösterilen performans temel ölçütler olacak.

Ödenmeyen maaşlar, aşırı mesai ve yıllık izin kullanımı gibi konularda yaşanan mağduriyetleri giderecek özel hükümler eklenerek çalışan hakları yasal güvenceye alınacak.

Takviye Gıdalar Kurulu

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre teklif kapsamında, son dönemde kullanımı artan ve internet ortamında bile kolayca satılan takviye edici ilaç ve gıda ürünlerinin satışlarına da ayar geliyor.

- Takviye edici ilaç ve gıdaların piyasaya sunulmasından nasıl kullanılacağına kadar olan süreçte kurul onayı aranacak.

- Sağlık Bakanlığı bünyesinde ya da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ortaklaşa üye vereceği bir kurulun oluşturulması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin yasama yılı tamamlanmadan Meclis’e sunulması bekleniyor.