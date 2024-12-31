Türkiye’nin pek çok noktasında, yılbaşı süslemelerinin vazgeçilmez parçası haline gelen kokina çiçeği, son yıllarda olduğu gibi bu yıl da rağbet görüyor. Halk arasında şans, bereket getirdiğine inanılan ve ’Yılbaşı Çiçeği’ olarak da bilinen kokina çiçeğinin buketi 350 TL’den satılıyor. Bilecik’te 18 yıldır çiçekçilik yapan Mustafa Akkaş; "Yılbaşı gelince kokina çiçeği’ öne çıkıyor. Kokina çiçeğinin tarihçesi eski İstanbul Rumlarından kalma bir alışkanlık. O dönem çok çiçekli bitki bulamadıkları için yılbaşı süsü olarak kullanıyordu Rumlar. O dönemde kokina çiçeği olmayan hiçbir ev yoktur. İnanışa göre bir yıl boyunca bu çiçeği evinde saklayıp, şu kırmızı rengini ve şu yeşil aksanı koruyabildikleri zaman onlara bolluk, bereket, şans getireceği hatta ev alabileceklerine inanılıyor. Bunlar tabii batıl inançlar, ama insanları mutlu ediyor, Son üç yıldır çok büyük bir ilgi var, istek var kokina çiçeğine karşı. Geçen yılbaşına 3-4 gün önceden çok sattık şimdi 15-20 gün önceden başladı ve sürekli kokina çiçeği satılıyor" dedi.

Kaynak: iha