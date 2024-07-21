Her yıl temmuz ayının üçüncü pazar gününde kutlanan Dünya Dondurma Günü’nde, Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki Habeş Maymunları meyveli dondurmayla serinledi. 35 derece sıcaklıkta buz gibi dondurma keyfi yapmak isteyen maymunlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Dünya Dondurma Günü 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan tarafından resmi bildiri ile ilan edildi. 15 Temmuz 1984’de bir defaya mahsus kutlanılması planlanan Dünya Dondurma Günü, dondurma şirketlerinin kampanyaları ile gelenek haline geldi ve tüm dünyaya yayıldı. Yaz sıcaklarının vazgeçilmezi dondurmanın varlığı, her yıl tüm dünyada temmuz ayının üçüncü haftasında pazar günü Dünya Dondurma Günü olarak kutlanıyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi’ndeki veteriner ekipleri, Dünya Dondurma Günü dolayısıyla Habeş Maymunlarına meyveli dondurma hazırladı. Maymunların hastalık riski nedeniyle endüstriyel üretim dondurmaların sakıncalı olduğunu ifade eden veterinerler, beslenme programlarına uygun doğal meyvelerden oluşan dondurmaları özenle hazırladıklarını belirtti. Hava sıcaklıkları 35 derecelere ulaşırken, maymunlar sıcak havada buz gibi meyveli dondurmanın keyfini çıkartmak için adeta birbirleri ile yarıştı. Hayvanat bahçesini ziyaret eden çocuklar ise ilk kez dondurma yiyen maymunları görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Avrupa standartlarında beslenme

Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, "Bursa Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği’nin asli üyesi ve buradaki hayvanlar onların standartlarına göre yaşıyor. Bugün Avrupa’da bir hayvanat bahçesine gittiğinizde oradaki maymunlar nasıl bir ortamda yaşıyorsa bizimkilerde aynı şartlarda yaşıyor. Bu bakımdan hayvanat bahçemizin değeri çok önemli. Beslenme düzenleri de Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği düzeni içerisinde. Dondurmalar da aynı düzende bizim personellerimiz tarafından hazırlandı ve onlara sunuldu. Ziyaretçilerimiz de bu tarz etkinliklerden memnunlar. Özellikle çocuklara çok ilginç geliyor, bu tür etkinliklerle onları da mutlu etmeyi seviyoruz" şeklinde konuştu.