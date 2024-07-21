Başkentlileri ücretsiz kültür-sanat etkinlikleri ile buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda “Açık Hava Sinema Günleri” düzenlemeye başladı.ANKARA (İGFA) - Başkentlileri ücretsiz kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen Parklarda Sanat Var etkinlikleri, Mehteran Gösterisi, karma sergiler ve Gençlik Parkı Sanat Günleri ile vatandaşların dopdolu bir yaz geçirmesini sağlayan Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı şimdi de “Açık Hava Sinema Günleri” düzenlemeye başladı.

HER CUMARTESİ YEŞİLÇAM GECELERİ

“Sandalyeni Kap Gel” sloganıyla Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda başlatılan “Yıldızların Altında Yeşilçam Geceleri” etkinliğinde ilk olarak; Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen’in yanı sıra Türk Sineması’nın pek çok sevilen oyuncusunu bir araya getiren “Neşeli Günler” filmi izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Haluk Erdemir, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak Atatürk’ün bize miras bıraktığı bu anlamlı alanda 1980’li yıllarda televizyonun hayatımıza girmesiyle geri plana itilen bu açık hava sinema kültürünü yeniden yaşatmak ve Ankaralılarla güzel, keyifli vakit geçirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bütün Ankaralıları etkinliğimize davet ediyoruz” dedi.

Ankaralılar, son gösterimin yapılacağı 14 Eylül tarihine kadar her cumartesi akşamı saat 21.00’de farklı bir unutulmaz Yeşilçam Filmi ile buluşacak. Gösterilecek filmler ve tarihleri ise şöyle;

- 27 Temmuz- Süt Kardeşler

- 3 Ağustos- Aile Şerefi

- 10 Ağustos- Bizim Aile

- 17 Ağustos- Sev Kardeşim

- 24, 31 Ağustos ve 7, 14 Eylül- Hababam Sınıfı Serisi

BAŞKENTLİLER: “NOSTALJİK VE HARİKA BİR ŞEY”

Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte gelen ve sunulan ikramlarla unutulmaz dakikalar yaşayan Başkentliler duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Serap Demirkırar: “Açık havada sinema etkinliğini duyunca çok mutlu oldum. Son dakika sosyal medyada gördüm. Biz aslında başka bir etkinliğe gidecektik ama onu bıraktık sinema izlemeye geldik. Çok da güzel oldu açık havada… Bence nostaljik ve harika bir şey çok iyi düşünülmüş.”

-Sungur Göktepe: “Gerçekten çok güzel bir organizasyon… Toplum olarak geçmişimizi çok özlemişiz. Mansur Başkan da bizlere bunu tattırıyor, yaşattırıyor. Gerçekten millet olma ruhunu bize yaşattırdığını hissediyoruz.”

-Kamil Cicili: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu tarz etkinliklerinden gayet mutluyuz ve severek geliyoruz.”

-Serap Özdemir: “Çok güzel bir ortam filmi izlemek için… Biraz erken geldik ve kısa bir piknik de yaptık. Büyükşehir Belediyesinin kış mevsimi boyunca etkinliklerini takip ettik. Bu akşam da güzel bir Ankara akşamında çok hoş bir ortamdayız.”

-Rıza Metin: “Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’na ilk defa geldim. Sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-Özer Özdemir: “Uzun yıllar sonra açık havada film seyretmenin zevkini tekrar tattığımız için çok memnunuz. Belediyecilik sadece kaldırım yapmak, asfalt yapmak değil aynı zamanda da sosyal hizmetlerde de bulunmaktır. Bunun için de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”