SUBÜ Sapanca Turizm MYO öğrencileri farkındalık çalışması çerçevesinde Sakarya Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi öğrencileri ile kek ve kurabiye yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Zirvesi ’24 çerçevesinde Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu’nda özel birey ve aile farkındalığını artırmak amacıyla ‘Tatlı Atıştırmalıklar Atölyesi ile Farkındalık’ başlıklı Gelecek Atölyeleri etkinliği düzenlendi. Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arzu Özel Yılmazcan’ın desteklediği, Pastacılık ve Ekmekçilik Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Evrim Karaca ve Öğretim Görevlisi Onur Tugay’ın organize ettiği etkinlikte, program öğrencileri ile Sakarya Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi öğrencileri bir araya geldi. Merkezin Müdür Yardımcısı Melih Şafak ile Mutfak Atölyesi Eğitmeni Nilüfer Aydın Ak da etkinlikte yer aldı. Farkındalık çalışması kapsamında öğrenciler birlikte cupcake ve çikolatalı kurabiye hazırladı. Ardından ise çay saati yapıldı. Günün anısına merkez öğrencilerinin yaptığı dekoratif tabak, Sapanca Turizm MYO’ya hediye edildi.