Osmanlı temalı Türk dönem dizileri Ortadoğu’da yayınlanınca geniş hayran kitlelerine ulaştı. Bıçakçılığı ile ünlenen Bursa’da dönem dizilerinin reytinglerinin artması ile birlikte kılıç satışları patladı.

Türk televizyonlarında geniş yer bulan Osmanlı temalı dönem dizilerinin, orta doğuda da yayınlanması ile birlikte Osmanlı kılıçlarına ilgi arttı. Bıçakçılığı ile ünü dünyaya yayılan Bursa bu kez kılıç üretimiyle ilgi gördü. Osmanlı döneminde orduya kılıç üreten sanayi şehri Bursa’da, ateşli silahların yaygınlaşması ile kılıç üretimi bitme noktasına gelmişti. Orta doğuda Türk dönem dizilerinin popüler hale gelmesi ile birlikte kılıç, rağbet görmeye başladı. Bursa’da yaşayan kılıç ustası Aziz Şen, Osmanlı kılıçlarının yeniden popülerleşmesi ile birlikte üretime hız verdi. Fatih Sultan Mehmet, Ertuğrulgazi, gibi Osmanlı Devleti’nin kurucularının yanı sıra Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali gibi İslam dünyasının önemli isimlerinin kılıçlarının replikasını üreten Şen, Arap turistlerin siparişlerine yetişemediğini söyledi. Modeline göre kılıç fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini belirten Şen, 4 bin liradan 3 bin dolara kadar çıkabildiğini kaydetti.

“Bursa kılıcını dünyada bilmeyen kalmadı”

Bursa bıçağının ardından Bursa kılıcının da tüm dünyada ünlendiğini ifade eden kılıç ustası Aziz Şen, “Bursa bıçağının kalitesini tüm dünya biliyor. Dönem dizilerinin ardından eski ustalarımızdan gördüğümüz işçiliği günümüz kılıçlarına da yansıttık. Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasıyla Osmanlı’nın kama, hançer, bıçak ihtiyacının Bursalı ustalardan karşılandığını biliyoruz. Biz de bu ustalığı günümüz kılıçlarında kullanarak, geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an Bursa kılıcını dünyada bilmeyen kalmadı. Yurt dışından arayan bilgi almak isteyen birçok müşterimiz oluyor. Son günlerde en çok rağbet gören kılıçlarımızdan biri Osman Gazi kılıcı, dönem dizilerinden sonra oldukça popüler hale geldi. Osman Gazi kılıcının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet’in kılıcı da ilgi görüyor. Topkapı Sarayı’nda sergilenen kılıcın birebir aynısını üretiyoruz. Özel sipariş üzerine de kılıç yapabiliyoruz. Elimizden geldiğince Bursa kalitesini dünyaya tanıtıyoruz” dedi.

Talepler her geçen gün artıyor

Türk dizilerinin popülerliği ile birlikte taleplerin çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Şen, “Hazreti Muhammed, Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali’nin kılıçlarını da üretiyoruz. Tabii bunlar biraz maliyetli ürünler. Üzerinde hep altın işlemeler olduğu için müşterilere bazen pahalı gelebiliyor. Evin bir köşesinde dekoratif amaçlı kullanmak veya hediyelik için alınıyor. Arap ülkeleri yoğun ilgi gösteriyor. Ortadoğu’da Türk dönem dizilerinin büyük bir hayran kitlesi var. Tabii o izledikleri ürünlere de sahiplenmek istiyorlar. Telefon, internet veya mağazalarımıza gelerek bizden temin edebiliyorlar. Modellerine göre değişiklik gösterse de ortalama bir kılıç üretimi 1 haftayı buluyor. İlgi arttığı için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Müşterilerimizin isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yine modellerine göre fiyatları değişiklik gösterebiliyor. 4 bin liradan başlayıp 3 bin dolara kadar olan kılıçlarımız var” şeklinde konuştu.