Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği, Uludağ’da kış aylarında aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhammet Lütfi Taşçı, Başkan Yardımcısı Ömer Şahinoğlu ve dernek üyesi Nurdoğan Akın, Uludağ’da zorlu kış şartlarında yemek bulamayan sokak hayvanlarının aç kaldığını öğrendi. Dernek olarak harekete geçen Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhammet Lütfi Taşçı, sokak hayvanları için mama temin ederek yola koyuldu. Uludağ’ın ücra köşelerinde kış şartlarında hayat mücadelesi veren sokak hayvanlarını besleyen Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhammet Lütfi Taşçı, “Uludağ’da kar yağışı nedeniyle hayvanlarımız aç kaldı. Bizlere bu şekilde bilgi geldi. İslam medeniyeti şefkat medeniyetidir. Bizler de Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği olarak, hayvanlarımızın aç kalmaması için gerekli yiyecekleri aldık. Uludağ’da hayvanlarımıza ikram ettik. Kainattaki her varlık Allah’ın varlığının bir delilidir. Onlar da canlıdır. Her canlı yeryüzünün sakinidir. Bizler de sorumluluğumuzu yerine getirme adına, buradayız. Sadece dini bir sorumluluk değil, vicdanen ve insani bir sorumluluk olarak hayırlı bir hizmet yaptık” ifadelerine yer verdi.

Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhammet Lütfi Taşci konuşmasına şöyle devam etti:

"Bursa İl Müftümüz sayın Yavuz Selim Karabayır hocam başta olmak üzere, derneğimizin kurucularından ve yöneticilerinden olan Osmangazi İlçe Müftümüz muhterem Mehmet Uzun hocama yönetim kurulumuz adına şükranlarımızı arz ediyorum. Yaptığımız faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmıyor ve destekleriyle bizlere güç veriyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Bursa’da 7 ilçemizde Din Görevlileri Derneği var. Önümüzdeki günlerde mevcut derneklerimizle Bursa’mız için güzel ve hayırlı işlerde neler yapabiliriz noktasında istişarelerimiz olacak inşallah. Allah hayırlı ve güzel işlerde bizleri muvaffak eylesin."

“Yerdekilere siz merhamet edin ki, gökteki de size merhamet etsin”

Diğer yandan Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Şahinoğlu ise, “Dinimiz merhametlidir. Bütün canlılara merhamet etmeliyiz. ‘Yerdekilere siz merhamet edin ki, gökteki de size merhamet etsin’ diye çok güzel bir hadis vardır. Televizyonlarda görüyoruz, bazıları sokak hayvanları için pankart hazırlayarak yürüyüş yapıyor. Aslında önemli olan yürümek değil, kimsesiz yerlerdeki hayvanların haklarını aramaları lazım. Şehir göbeğinde aramak kolay, dağ köşelerinde olan hem evcil hem de vahşi hayvanların haklarını arasınlar” dedi.

“Topluma örnek olmaya çalışıyoruz”

Doğru işler yaparak topluma örnek olmak istediklerini söyleyen Bursa Osmangazi Din Görevlileri Derneği üyesi Nurdoğan Akın, “Bizler en vahşi toplumda karıncayı bile incitmeyen bir toplumdan geliyoruz. Merhametliyiz ve bütün canlılara merhamet ederek vatandaşlarımıza örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.