Özel, "Bozuk saatin, bozuk ahlakın ve vicdanın Bursa'nın parasını nasıl harcadığına bakın" diyerek, Alinur Aktaş'ın 154 kalemde toplamda 15,5 milyon TL'lik harcama yaptığını açıkladı.

154 kalemde 15,5 milyon TL'lik harcama Alinur Aktaş tarafından AKP, MHP, BBP, DSP, HÜDA PAR, TÜGVA ve kendi seçim kampanyası için 15,5 milyon lira para ödenmiş." diyerek cevap verdi. Adalet Bakanı'na da seslenen Özel, "Haram zıkkım olsun demekle haram zıkkım olmuyor. Senin adına bu işi yapacak biri var Bursa'da. Ey Bursa Cumhuriyet Başsavcısı. Ey harekete geçmeyen savcıları neden geçmiyorsun diye soracak Hakimler Savcılar Kurulu." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, gündemin yanı sıra eski Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın 'bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir' sözlerine cevap verdi.

Özgür Özel'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

Özel, AK Partili eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından, AK Parti, MHP, BBP, DSP, HÜDA-PAR, TÜGVA ve kendi seçim kampanyası için 15.5 milyon TL ödendiğini açıkladı.

Savcıları göreve çağıran Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendi imzası ile ödedikleri. Bunlara soruşturma başlatacak mısın yoksa bu millet gelip senin alnını mı karışlasın hadi bakalım" sözleriyle çağrıda bulunarak, şunları kaydetti

''Hepsi teker teker buraya gelecek ama şimdi Bursa’dan başlayayım ve sadece özel kalem harcamalarından başlayayım. Depremde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı işi bile takdir ettik deyince, birisi demişti ki ‘yok bozuk saat yok iki’. Bakın bozuk saatin, bozuk ahlakın, bozuk vicdanın ne yaptığına bakın Bursa’nın parasıyla. Dosyadan okuyorum, harcama kalemleri altında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onay imzası var. Alaattin Köseler’in dün sorulan soruların birinde onay imzası yok. AK Parti özel buluşma harcaması, AK Parti İl Başkanlığı’na giden paketler kalemi imzalamış, AK Parti İl binasında kokteyl gideri imzalamış, AK Parti temayül yoklaması masrafları imzalamış, AK Parti Ankara’nın istediği promosyonlar imzalamış, seçim çalışması yemek gideri imzalamış, AK Parti Kadın Kolları’na yemek imzalamış, Alinur Aktaş seçim çalışması kendi kendini imzalamış. Yetmemiş HÜDA-PAR il kongresi yemek bedeli özel kalemden ödenmiş, Ülkü Ocakları yemek bedeli özel kalemden ödenmiş. Büyük Birlik Partisi yemek bedeli Bursa özel kalemden ödenmiş. Demokratik Sol Parti lansman gideri Bursa özel kalemden ödenmiş. DSP yemek gideri Bursa özel kalemden ödenmiş. TÜGVA yemek bedeli Bursa özel kalemden ödenmiş. MHP Kemalpaşa ilçe örgütü harcamaları Bursa özel kalemden ödenmiş.

Bursa’ya gelen 10 bakanın tek tek isim isim yazılı, Bursa’daki seçim çalışma masrafları Bursa özel kalemden imza ile resmen ödenmiş. 154 kalemde 15.5 milyon TL’lik harcama Alinur Aktaş tarafından, AKP, MHP, BBP, DSP, HÜDA-PAR, TÜGVA ve kendi seçim kampanyası için 15.5 milyon lira para ödenmiş. Haram zıkkım olsun demekle haram zıkkım olmuyor. Senin adına bu işi yapacak biri var Bursa’da. Ey Adalet Bakanı, Ey Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, ey harekete geçmeyen savcıları 'neden harekete geçmiyorsun' diye sorgulayacak HSK. Onun başkanı Adalet Bakanı, onu atayan Recep Tayyip Erdoğan, bu sadece Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının kendi imzası ile ödedikleri. Bunlara soruşturma başlatacak mısın yoksa bu millet gelip senin alnını mı karışlasın hadi bakalım."