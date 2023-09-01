Blog Oluşturarak Başlamak

Yazmayı seviyor ve biraz bilgisayara meraklısıysanız, bir blog oluşturmayı düşünebilirsiniz . Deneyiminizi ve uzmanlığınızı, okuyucuları çekmek ve çevrimiçi para kazanmak için kullanabilirsiniz .

Nereden başlayacağınızdan emin değil misiniz? Telaşa gerek yok. Blogunuzu oluşturmak ve çalıştırmak için aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterli:

Bir platform seçin: Birçok blogcu WordPress’i seçer , çünkü kurulum süreci teknik olarak zor olanlar için bile kolaydır.

Bir alan adı seçin: Sitenizin adını akılda kalıcı seçin, yazmayı kolay hale getirin ve gereksiz numaralardan ve özel karakterlerden kaçının. (GoDaddy.com firmasını tercih edebilirsiniz.)

Bir web barındırma firması bulun: Saygın bir web barındırma firması seçerek blogunuzdaki tüm içeriğin güvenli olduğundan emin olun. Natro.com veya uygun fiyatlı, birinci sınıf hosting hizmetleri sunar ve siteleri kullanıcı dostudur.(Googleye hosting fırmaları yazarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.)

Sitenizi zenginleştirin : Blogunuz için bir tema seçmek önemlidir … Tasarımınız, ziyaretçilerin fark edeceği ilk şeydir. Barındırma hizmetiniz büyük olasılıkla şablon seçenekleri sunacaktır – ve çoğu tamamen ücretsizdir!

Yazmaya başlayın: Artık alanınızı web’de güvenli hale getirdiğinize göre, içerik ekleme zamanı. İlk blog yazınızı yayınlamadan önce, kendinizi ve blogunuzu tanıtmak için bir “Hakkında Sayfası” oluşturabilirsiniz.

Blogunuzu paylaşın: Blog içeriği oluşturmak için harcadığınız zamanla birlikte, sitenizi tanıtmak içinde biraz zaman ayırmanız gerekir. Başlamak için harika bir yer, arkadaşlarınızı ve takipçilerinizi blogunuzu ziyaret etmeye ve blogunuza ziyaretçi çekmek için sosyal medya işinize yarayabilir.

Okuyucuları meşgul edin: İlginç konular, canlı yorumlar bölümü ve sonraki yayınınız için bir yazınızdaki son bölüme diğer yazınızdan bahsedin ve insanı meşgul etmeye çalışın.

Para kazanmaya başlayın: Yukarıdaki yedi adımı tamamladıktan sonra , blogunuzda reklamlara izin vererek hızlı para kazanmaya başlayabilirsiniz . Google AdSense , başlamak için mükemmel bir yerdir. Bağlı kuruluş programları aracılığıyla da para kazanabilirsiniz. (Daha birçok yöntem var.)

Bloglama hakkında bir not: Tutkulu olduğunuz konular hakkında içerik oluşturun! Heyecanınız benzer okuyucuları çekecek ve kitlenizi inşa etmenize yardımcı olacak!

SERBEST YAZMAK

Kendi blogunuzu oluşturmaya hazır değil misiniz? Makale yazmayı deneyin . Upwork ve Freelancer gibi web siteleri , serbest yazarların kendi nişlerinde yazma imkanı bulmasını sağlar. İstediğiniz bir konu hakkında yazabilirsiniz. Fakat en iyisini yazmaya uğraşın!

Serbest çalışma hakkında bir not: Yazmaya ek olarak, çeşitli alanlarda serbest çalışanlar için sayısız fırsat var. Sanal asistanlardan web tasarımcılarına kadar birçok profesyonel hayatlarını evden çalışarak ve sevdiklerini yaparak kazanıyor. Hatta bazı şirketler not ve mektup yazmak için serbest çalışanlar bile kiralamaktadır. Fırsatlar neredeyse sınırsız.

YOUTUBE KANALI KURMAK

İster bir spor hocası, ister bir finans danışmanı veya bir konu olmaksızın sizde bir YouTube süperstarı olabilirsiniz. Başarılı YouTube kullanıcıları sponsorluklar, reklamlar ve satış ortaklığı pazarlaması yoluyla önemli bir gelir elde eder.

Bir YouTube kanalı başlatmak ücretsiz ve şaşırtıcı derecede kolaydır. Aşağıda, kârlı bir kanal oluşturmanıza yardımcı olacak birkaç yeni başlangıç ​​ipucu verilmiştir:

Kalabalıktan sıyrılın: Hoş bir çevrimiçi ortam oluşturmak için kanalınızın adını, simgesini ve banner resmini düşünün. İzleyiciler, oyuna başlamadan önce kanalınızın bir görüşünü oluşturacak, bu nedenle onları markanızı ve mesajınızı yansıtan benzersiz bir estetikle şaşırtabilirsiniz.

Hemen giriş yapın: Görüntüleyenler mükemmel içerikten daha azına razı olmaz ve videonuzun ilk birkaç saniye içinde beğenilmeye değer olup olmadığına karar verirler. Kayda başladığınız andan itibaren değerli içerik sunarak onları izlemeye devam edin.

Kitlenizi oluşturun: Görüntüleyenleri her videoyu beğenmeye davet edin ve kanalınıza abone olun. Kanalınızı sosyal medyada tanıtın ve kelimeyi çevrimiçi forumlarda yayınlayın. Kitleniz ne kadar büyük olursa, etkileyici bir gelir elde etme şansınız o kadar artar.

YouTuber: Tutarlılık olma notu önemlidir . Başarılı YouTube yıldızlarının çoğu videoları düzenli olarak yükler. Görüntüleyenlerinizi ne zaman ayarlayacağınızı bildirin ve bir program oluşturduğunuzdan (ve bu programa bağlı kaldığınızdan) emin olun.

FOTOĞRAFÇILIK YAPMAK

Her beceri seviyesinden fotoğrafçı , cep telefonlarıyla ekstra gelir elde ediyor. Foap.com , kişilerin şirketler ve diğer Foap.com kullanıcıları ile fotoğraf ve video yüklemesine ve paylaşmasına olanak tanır. Bir işletme veya kişi fotoğraflarınızdan veya videolarınızdan birini satın alırsa, Foap komisyonun yarısını tutar ve gerisini size öder.

BOYAMA veya ÇİZİM YAPMAK

Bir sanatçıysanız, resim veya çizim sevginizi küçük bir işletmeye dönüştürün. Resminizi çevrimiçi paylaşmak için sosyal medya hesapları oluşturun ve markalarınızı satmak için aşağıdaki web sitelerine göz atın:

Etsy: İster türünün tek örneği, ister sanatınızın baskı, tebrik kartı, tişört veya bez çanta şeklinde birden fazla kopyasını satıyor olun, Etsy yeni ve popüler bir çevrimiçi pazardır.

Art Fire : Bir çevrimiçi mağaza açın ve sanat eserlerinizi bağımsız yapımcılar ve tedarikçiler için Artfire.com’da satın. Etsy’ye benzer şekilde, bu site sizi dünyanın dört bir yanından alıcılara bağlayacaktır.

Cafe Press: Basitleştirilmiş bir satış süreci arıyorsanız, Cafe Press sizin için uygun bir yoldur. Resminiz bir tişört, kupa, kırtasiye ve daha fazlasına aktarılabilir. Satabilirsiniz.

KARİKATÜR ÇİZMEK

Her zaman karikatürist olmayı hayal ettiyseniz, sizi geride tutan ne? Karikatüristler, özellikle fuar ve festival mevsimlerinde yüksek talep görmektedir. Çalışmanızı yerel ve çevrimiçi olarak tanıtın ve parti ve festival organizatörlerine çalışmalarınızın örneklerini göstermeye hazır olun. Sevdiğiniz şeyi yaparken büyük para kazanabilirsiniz!

ENSTRÜMAN SÖYLEMEK veya ÇALMAK

Yerel kulüp ve restoranlarda performans göstererek müzik yeteneğinizden para kazanabilirsiniz. Piyano , gitar , saksafon veya keman vb. Söylüyorsanız veya çalıyorsanız, düğünlerde ve diğer özel etkinliklerde çalmayı düşünün.

ÜRETMEK

Boş vakitlerinizde sabun veya mücevher, örgü , tığ işi , nakış , kapitone , dikiş yapmak veya diğer hobileri yapmak için harcıyorsanız, ekstra para kazanmak için kreasyonlarınızı satmayı düşünün.