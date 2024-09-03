CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk oldu. Programda, Türkiye'nin ekonomik durumu ve olası erken seçimler hakkında kapsamlı açıklamalarda bulunan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olma durumu üzerinde durdu. Özel, Erdoğan'ın mevcut döneminin sona ermesi nedeniyle, eğer erken seçime gidilirse aday olamayacağını belirtti. Ancak, Meclis'in 360 milletvekiliyle seçimleri yenilemesi durumunda Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceğine dikkat çekti. Bu bağlamda, Özel, "Erdoğan'ın 23 yıl süren görev sürecinin ardından aday olamadan gitmesini ve belki de kazanma şansını kaçırmasını Türkiye siyasi tarihine bırakmak istemiyorum," dedi.

Erken seçim tarihine dair de açıklamalarda bulunan Özel, Kasım 2025 veya en geç Mart 2026 tarihlerinde seçimlerin yapılabileceğini ifade etti. Erdoğan’ın görev süresinin sonuna yaklaşırken, seçimlerin yenilenmemesi durumunda Erdoğan’ın bir daha aday olamayacağını belirten Özel, "Eğer seçimler yenilenirse, Erdoğan bir kez daha aday olma hakkına sahip olacak. Ancak, bu durumda kalan 2.5 yıl içinde Erdoğan’ın ek görev süresi de olabilecektir. Biz bu süreci göz önünde bulundurarak, seçimleri yenileyip, Erdoğan’ın aday olmasına fırsat tanıyarak CHP ve Türkiye demokrasisi açısından sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını hedefliyoruz," dedi.

Özel, Küçükkaya’nın “Yenebilir misiniz?” sorusuna ise kesin bir şekilde “Elbette, hiç şüphe yok,” yanıtını verdi.