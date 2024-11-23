Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir.

Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekûn gösterme kararlılığını taşıyoruz.

30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyım belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık.

Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız.