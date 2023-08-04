Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi kanadından değişim sesleri yükselmeye başladı. Bazı kitlelerin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi sonrası partiden istifasını istedi. Kılıçdaroğlu ise konuyla alakalı garip ifadelerde bulundu. Vatandaş’ın böyle bir talebi yok. Medya bu şekilde yansıtıyor ifadelerini kullanmıştı. Olası genel başkan değişikliğinde göreve talip olan ise Özgür Özel ismi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi tarafında değişim çanları başladığı günden bu yana siyaset Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden dönüyor. Haliyle de bütün gözler bu siyasilerde oluyor. Kılıçdaroğlu istifa ederse Genel Başkanlığa kimin geleceği hala merak konusu olurken Özgür Özel’den de dikkat çeken açıklamalar geldi.

“Seçim Yenilgisi Almak İstemiyorum”

Bir televizyon programına katılan Özgür Özel Genel Başkansa Genel Başkan ifadelerini kullandı. Özel “orumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamamak için ne yapması gerekiyorsa orada bana düşen görev neyse ona talibim. Genel başkansa genel başkan ya da hiçbir görev almamaksa hiçbir görev almamak. Ama ben bir daha bu insanlara yenilgi yaşatmak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum. Ben bu insanların artık yüzü gülsün, bu ülke hak ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kavuşsun istiyorum." Dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi-Zafer Partisi Mutabakatına İlişkin;

Özgür Özel "Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu-Özdağ mutabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral Hanım'ın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım." İfadelerine değindi.