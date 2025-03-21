CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki gecedir Saraçhane’de kalarak yaptığı konuşmalarla İmamoğlu’nun gözaltına alınması kararına karşı tepkilerini dile getirdi ve vatandaşları meydanlara çıkmaya çağırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel’in halkı sokağa davet etmesini “sorumsuzluk” olarak nitelendirerek eleştirirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu tür sokak çağrılarını "hukuk dışı" ve "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Özel, Bakan Yerlikaya ve Tunç’a sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "Halkı sokağa çağırmak sorumsuzluktur" ifadelerine tepki gösterdi. Özel, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye’ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi “sorumsuzlukla” suçlamış. Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: “Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.” Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir."