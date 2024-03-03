Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova ilçesine uzun yıllardır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlamış 2 mahallenin içme suyu depolarını yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Karapınar ve Kazımiye mahallelerinde başlattığı depo yenileme çalışmalarını tamamladı. SASKİ, depoların ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle yeni depoları hızlı bir şekilde bölge halkının hizmetine sundu. Son teknolojiye sahip yeni depolar bölgeye sorunsuz şekilde içme suyu ulaştıracak.