Gemlik 11 Eylül Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen meclis oturumunda, geçen gün düzenlenen Gemlikspor Destek Panayırı'ndaki bir şarkıya dair çekilen video gündeme geldi. Video, çeşitli tepkilere neden oldu ve siyasi partiler arasında geniş yankı uyandırdı.

Oturumun başında, panayırdaki şarkı krizi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Deviren, "Panayırlarla ilgili sorumluluklar bellidir. Biz belediye olarak sadece elektrik sağladık. Bu olaylar provokasyon amaçlıdır ve bazı kişiler gündem yaratmaya çalışıyor. Yakında şarkının başkan tarafından söylendiğini de iddia edecekler. Biz, birkaç sosyal medya kullanıcılarına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Toplantının ardından, Gemlikspor yöneticileri panayırın devam etmesini talep etti. Alınan karara göre, panayır denetimli bir şekilde devam edecek.