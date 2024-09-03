İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan dört PKK'lı teröristin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Veysel Sevinç, diğeri ise gri kategoride aranan Reşit Çevik olarak belirlendi. Ayrıca, etkisiz hale getirilen diğer iki teröristin kimliklerinin Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu doğrulandı.

Bu dört terörist, Şırnak’ın Uludere ilçesindeki Düğün Dağı mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu teröristlerin 13 güvenlik görevlisinin şehit edilmesine, 39 güvenlik görevlisinin ve 6 sivil vatandaşın yaralanmasına neden olan 22 eyleme katıldıkları belirlendi.

Teröristlerin katıldıkları eylemlerin;

📍13 Ocak 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

📍01 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍07 Kasım 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

📍19 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍07 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍10 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda meydana gelen yol kesme olayı sonrasında çıkan çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍10 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

📍26 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍14 Ekim 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍23 Kasım 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍24 Ocak 2018 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda yol kesme eylemi sonucunda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

📍01 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 5 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍02 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,

📍20 Ekim 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik Komutanı görevlisinin ve 6 sivil vatandaşın yaralanması olduğu tespit edildi.