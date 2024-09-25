Bilecik Belediyesi tarafından birçok park bahçe ve çocuk oyun alanlarında ot temizliği çalışmaları yapıldı.

Vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla birçok mahallede bulunan ortak yaşam alanlarında faaliyetlerini sürdüren ekipler, ot temizliği ve çevre temizliği yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalarda ayrıca çevrede görüntü kirliliği oluşturulan alanlarda da temizlik yapıldı. Vatandaşlar, cadde ve yol kenarlarında da gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek, çalışanlara teşekkür etti.