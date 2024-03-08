Sakarya’nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet park halindeki otomobile çarpıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenimahalle 2053. Sokak’ta meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, park halindeki B.N’ye ait 54 EG 127 plakalı Volvo marka otomobile çarptı. Meydana gelen kazda otomobilin ön kısmı hasar alırken, motosikletli hiçbir şey olamamış gibi olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan motosikletin park halindeki otomobile çarpması ve sürücünün hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşması yer alıyor.