Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 AL 846 plaka otomobil sürücüsü Burak Ö., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafında park halinde bulunan 16 JCE 44 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 11 AL 846 plaka otomobil yolcu olarak bulunan Cansu B. ve Ruken Melis D. yaralandı. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.