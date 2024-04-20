Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasında etkili olan sağanak yağmur adada bulunan sokakları ve limanda bağlı bulunan sandal ve gemileri de etkiledi.

Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı adasında etkili olan sağanak yağmur öğleden sonra etkili oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün ikazları sonrası öğleden sonra başlayan sağanak yağmur ada sokaklarının bozulmasına yol açtı. Çamurlu sular denize akarken, denizde bulunan sandal ve küçük gemiler kıyıya çekildi. Sağanak yağmurların devam edeceği ve vatandaşların önlem alması istendi.