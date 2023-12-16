Bir ürün veya herhangi bir buluş ve olgu ortaya çıkaran şirket ve kişiler buldukları bu ürün ya da buluşu tescillemek ve güvence altına almak için patent alırlar. Bir ürünün patenti alındığı zaman o ürün sadece patent sahibi tarafından satılabilir ve başkaları tarafından pazarlanmasının önüne geçilir. Böylece patent sahibi olan kişi maddi ve manevi bir zarara uğramaz ve hakları güvence altına alınır.

Patent Nasıl Alınır?

Patent nasıl alınır araştırması belli bir sürece bağlı olarak yürütülmektedir. Türk Patent ve Marka Kurumu buluş veya ürün hakkında araştırma yapmakta ve patent başvuru talebinde bulunan ürün veya buluşu incelemekte ve bu inceleme sonucunda karar vermektedir.

Yapılan araştırmalarda patent alma sürecinde ürün veya buluşun daha önce olup olmadığı, orijinalliği ve gerçekten başvuru yapan kişiye ait olup olmadığı araştırılmaktadır. Eğer buluş daha önce yapılmadıysa o alandaki uzman kişilerle birlikte karar verilir ve onaylandığı takdirde başvuru yapan kişiye patent belgesi verilir. Patent o bulu veya ürünün o kişi tarafından bulunduğunu gösterir nitelikte bir resmi belgedir ve tüm ticari haklar patent sahibine verilir.

Patent başvuru süreci birkaç hafta sürebileceği gibi başvuru yapılan buluş veya ürünle ilgili araştırmalar yıllar da sürebilmektedir. Bu nedenle patent başvuru sürecinin ne kadar süreceği hakkında kesin bir zaman aralığı vermek mümkün değildir.

Patent nasıl alınır sorusunun cevabı olarak şu kriterleri sıralayabiliriz:

Patent başvuru formu

Patent başvuru ücret dekontu

Buluş veya ürünle ilgili bilgiler

Buluşun detaylı ve uzun bir şekilde anlatılması

Vekâletname

Teknik resimler

Patent alındığında 7 yıl geçerli olmaktadır ve incelemeli patentlerin geçerlilik süresi ise 20 yıldır. İncelemeli patent başvurusu incelemesiz patent başvurusuna göre çok daha uzun sürmekte ve çok detaylı incelenmektedir. Bu nedenle patent başvurusu yapan kişi veya kurum inisiyatifindedir.