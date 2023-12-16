Öğrenmeyi etkileyen çeşitli faktörler vardır ve bu faktörler arasında en önemlisi, öğrencinin çalışma yöntemleridir.

Bir öğrenci, çalışma yöntemlerini doğru seçerek derslerine daha etkili bir şekilde yoğunlaşabilir. Bunun için, öğrencinin öğrenme tarzını bilmesi önemlidir. Öğrenme tarzı, bireylerin öğrendiklerini nasıl işlediğini ve nasıl anladıklarını açıklar.

Örneğin, bazı öğrencilerin görsel olarak öğrenme yetisi daha yüksektir. Resimler, haritalar ve diyagramlar gibi görsel araçlar kullanılarak öğrendiklerini daha iyi anlarlar. Diğer öğrenciler ise duyusal olarak öğrenirler ve deneyimler yoluyla öğrendiklerini daha iyi anlarlar. Burada iş öğrencilere düşmektedir. Nasıl daha iyi anladığınızı kendinizin keşfetmesi gerekir.

Önceden Planlama Yapmak

Önceden bir çalışma programı oluşturarak, hangi konuları ne zaman çalışacağınızı ve ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin. Bu sayede zamanınızı daha etkin bir şekilde kullanabilir, ders çalışma sürecinizi daha verimli hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu sayede gereken sürenin çok daha altında derslerinizi bitirebilir ve kendinize daha çok vakit ayırabilirsiniz.

Fakat planlama yaparken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar da var tabii ki. Bu hususlardan en önemlisi ise ihtiyacınıza göre bir plan yapmaktır. Örneğin, bazı öğrenciler için haftalık veya aylık görevleri listeleyen bir plan daha işe yarayabilirken, diğerleri için zaman dilimlerine göre bölünmüş bir plan daha uygun olabilir.

Öğrendiğiniz Konuları Sıklıkla Tekrar Edin

Öğrendiğiniz konuları sıklıkla tekrar etmek, bilgiyi daha kalıcı hale getirir ve gelecekte hatırlamanızı kolaylaştırır. Tekrar etme teknikleri arasında flashcardlar, kendi kelime dağarcığınızı oluşturma ve gruplarla çalışma gibi yöntemler bulunabilir.

Öğrenilen bilgileri sıklıkla tekrar etmenin farklı yöntemleri olabilir. Örneğin, notlarınızı tekrar edebilir, öğrendiğiniz konuları arkadaşlarınızla tartışarak tekrar edebilir veya öğrendiğiniz konuları kendi kelimelerinizle anlatmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntemlerin avantajlarını ve dezavantajlarını ele alarak, hangi yöntemin sizin açınızdan daha iyi olduğunu belirleyebilirsiniz.

Çalıştığınız Ortamı Uygun Hale Getirin

Çalıştığınız ortam, ders çalışma veriminiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Gürültüden uzak, rahat bir ortam tercih edin ve gereksiz eşyalardan arındırılmış bir çalışma alanı oluşturun. Bu alan, evinizin bir odası, kütüphane veya çalışma alanı olabilir.

Eğer çalışacağınız ortamı oluşturma aşamasını geçtiyseniz bir diğer önemli konu ise televizyon, telefon veya tablet gibi teknolojik aletlerin çalışırken yanınızda bulunmaması olacaktır. Unutulmamalıdır ki bu teknolojik aletler çalışma kalitenizi ciddi bir şekilde düşürebilmektedir.