Kocaeli Derince Limanı’nda patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, çok sayıda ekip sevk edildi. Gölcük'te de hissedilen patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana geldiği öğrenildi. Alınan ilk verilere göre patlama sonucu 10 yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamaya dair açıklamayı Vali Seddar Yavuz yaptı.

Çevre illerden de hissedilen patlamanın Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) silosunda medyana geldiği belirtilirken patlamanın olduğu alanın yaklaşık 15 dönümlük bir bölgede olduğu ifade edildi. Patlamanın nedeni ise buğday tozundan kaynaklı olduğu belirtildi.

10 Yaralı Var

İlk belirlemelere göre patlamada 10 kişi yaralandı. İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, "Yaralılarımızı ambulansla hastaneye sevk ettik. Şuanda gözüken durum hafif yaralı olarak görüyoruz. Arkadaşlarımızın hastanede tedavileri yapılacaktır" dedi.

Adeta Deprem Hissiyatıydı

Patlamaya ilişkin Derince Belediye Başkanı açıklama yaptı. Başkan Zeki Aygün açıklamasında “Benim makamım aşağı yukarı 1 km uzaklıkta. Benim oturduğum yerden bile bir deprem hissiyle hissettim. Gölcük'ten arkadaşlar da hissetti. Bütün ekipler burada. Yaralılar çok hafif yaralı, ciddi yara değil." Şeklinde ifade etti.

Bakanlık Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklama da “Yapılan kontrollerde, limanda bulunan gemilerde herhangi olumsuz bir durum söz konusu değildir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Kıyem-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine yönlendirilmiştir. İstanbul Kuruçeşme’de bulunan Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz ve Tuzla’da konuşlu bulunan Şark römorkörümüz kalkışa hazır bekliyor." Şeklinde ifade edildi.