Balıkesir’e 20-25 kilometre mesafede Karesi ilçesi Kavaklı kırsal mahallesindeki fabrikada saat 08.25 sularında patlama yaşandı. Kapsül üretilen bölümde 08.00 vardiyasına gelen işçiler patlama sonrası büyük şok yaşadı.

Patlamanın ardından yangının çıktığı olayda 12 işçi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, fabrikada çalışanların aileleri bir bir gelmeye başladı.

Hayatını kaybeden köylüsü ile ilgili bilgi almak için gelen Ali İhsan Elmacı ise "Patlama olmuş. Henüz ne sebepten dolayı olduğuyla ilgili bir açıklama yapmadılar. Ben de 5 önce bu fabrikada üretim sorumlusuydum. Emekli oldum. Köylümüz Muhammet Ergin vardiya sorumlusuydu. Hassas bir patlayıcı, nasıl olduğunu araştırıyorlar. Yıldırım düştü deniyor. Ama yıldırım düşmesine karşı bütün tedbirleri var. Faraday kafesi ile fabrika kaplı. Güvenlik önlemleri sıkı olan bir fabrikadır" dedi.