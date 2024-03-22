Son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kavram olan Pdw düşüklüğü, yaşam kalitemizi son derece olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Kaynağı pek çok farklı hastalığa bağlı olan Pdw düşüklüğü veya yüksekliği, basit kan testi ile saptanabilir ve tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Şimdi Pdw düşüklüğünün tedavisi Pdw yüksekliği nedir gibi kavramları açıklamaya geçmeden, Pdw kavramı hakkında bilgi vererek Pdw düşüklüğü nedir konusunda açıklama yapmak daha doğru olacaktır.

PDW Nedir?

PDW "trombosit dağılım genişliği" anlamında kullanılan bir ifadedir. Buna göre PDW tahlili ile kanda bulunan trombositlerin, yani kanın en etkin maddelerinden biri olan ve kanamayı durdurma özelliği ile hayati bir fonksiyona sahip olan hücrelerin, kandaki mevcudiyeti ve dağılım alanı ölçülmektedir. Doktor sizden "tam kan sayımı" istediğinde bu kan sayımının içerisinde PDW ölçümü de yapılacaktır.

PDW Düşüklüğü Neden Kaynaklanır?

Pdw düşüklüğü nedir ve neden kaynaklanmaktadır sorusunun pek çok cevabı olabilir. Kandaki trombosit miktarının yetersiz olduğu anlamına gelen Pdw düşüklüğü, vücutta gelişen pek çok rahatsızlığa bağlı olarak ortaya çıkar. PDW kemik iliğinde üretilir ve bu PDW tahlili ile aslında kemik iliğinin ne kadar iyi çalıştığı kontrol edilmiş olur.



PDW düşüklüğü, pek çok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Buna göre aşırı adet kanamaları, yetersiz ve dengesiz beslenme, herhangi bir virüs, bazı kanser türleri, hepatit gibi rahatsızlıklara bağlı olarak kandaki PDW miktarı düşmüş olabilir. Yapılan tahlilde eğer PDW miktarı düşük çıkmışsa, doktor sizden başka tahlillerin de yapılmasını isteyecek ve bu düşüklüğe neden olan sorunu tespit etmeye çalışacaktır.

PDW Düşüklüğünün Belirtileri Nelerdir?

Pdw düşüklüğünün belirtileri genellikle birbirinden çok farklı semptomlarla ortaya çıkmaktadır. Buna göre bazı hastalarda halsizlik ve yorgunluk biçiminde ortaya çıkabilir. Ya da bazen hastanın özellikle el ve ayak bölgelerinde sürekli bir soğukluk veya vücudun geneline yayılan bir üşüme olarak kendisini gösterebilir. Pdw düşüklüğünün belirtileri bazı durumlarda baş dönmesi, kulak çınlaması olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bazen de hasta unutkanlık, sinirlilik, zihinde meydana gelebilecek bazı karmaşık durumlar ile bu hastalığın belirtilerini gösterebilmektedir.



Bazı durumlarda Pdw düşüklüğü ciltte oluşan bazı kızarıklıklar veya morluklarla da kendisini gösterebilmektedir. Hatta durup dururken yaşanan burun kanamaları da Pdw düşüklüğünün bir belirtisi olabilir.

PDW Düşüklüğünün Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Bu durumun tedavisi için önce, kandaki PDW miktarının neden düşük olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer buna neden olan şey, adet kanamalarında yaşanan düzensizlik ve aşırılık ise bir kadın doğum uzmanının gözetiminde bu sorunun tedavisine başlanacaktır. Düzensiz ve yetersiz beslenme bu duruma neden olmuşsa, doktor tarafından size ihtiyacınız olan yeni bir beslenme programı önerilebilir. Bu rahatsızlığa kanınızdaki herhangi bir virüs veya kanser, hepatit gibi hastalıklar sebep olmuşsa, bir an önce bu hastalıların tedavisine başlanacaktır. Bazen Pdw düşüklüğünün tedavisi Pdw yüksekliği nedir sorusunu da akıllara getirebilmektedir. PDW düşüklüğü kadar, yüksekliği de sorun teşkil eden bir durumdur ve tedavi edilmesi gerekmektedir.

PDW Yüksekliği Nedir

Kanda yer alan trombositlerin çok büyük ve olması, gerektiğinden daha farklı bir yapıda olduğu anlamına gelen PDW yüksekliği, tıpkı PDW düşüklüğü gibi vücutta sorun yaratmaktadır. PDW yüksekliği tespit edilen kişilerin kan tahlilinde, kanda çok miktarda yaşlı ve genç trombosit hücresine rastlanır. Bu durum yine, kemik iliğinin çalışmasına bağlı bir sorun olduğu anlamına gelmektedir. Buradan hareketle doktor sizden daha ayrıntılı ölçümlerin yer aldığı başka tahliller de isteyecektir.

PDW Yüksekliğinin Belirtileri Nelerdir?

PDW düşüklüğünde olduğu gibi PDW yüksekliği de, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkmakta ve hastalarda çok farklı belirtilerle baş göstermektedir. Pdw yüksekliği belirtileri genellikle vücutta oluşabilecek sebepsiz morluklar, el ve ayaklarda titreme, kalp çarpıntısı, burun kanaması gibi rahatsızlıklarla kendisini göstermektedir. Pdw yüksekliği belirtileri başka hastalıkları da çağrıştıracağı için bu hastalarda tek yönlü bir kontrol işe yaramayacaktır. Bu sebeple doktor tarafından her ihtimal göz önünde bulundurularak, detaylı bir inceleme yapılır.

PDW Yükselmesinin Nedenleri Neler Olabilir?

Kandaki PDW oranının yükselmesinde, kullanılan doğum kontrol haplarının yan etkileri, iltihabik bazı hastalıklar, enfeksiyonlu bazı durumlar, kanser, kansızlık gibi sebepler araştırılmalıdır. Hatta doktor tarafından kemik iliği biyopsisi de istenebilir. Ancak bu araştırmalar yapıldığı için karamsarlığa kapılmanın hiç gereği yoktur. Çünkü bu tahliller, detaylı bir araştırma için uygun görülmektedir. Yani bu araştırma mutlaka kötü bir sonuç çıkacak diye ya da kanser olduğunuz için yapılmaz. Bu tahliller kanınızdaki PDW yüksekliğinde, oluşabilecek her ihtimali atlamadan değerlendirmek için yapılması uygun görülmektedir. Çünkü sağlık şakaya gelmez ve erken teşhis her zaman için hayat kurtarır.

PDW Yüksekliği Nasıl Tedavi Edilir?

Pdw yüksekliği tedavisi buna neden olan etken kesin olarak belirlendikten sonra başlatılır. Pdw yüksekliği tedavisi sırasında eğer buna neden olan şey, vücudunuzdaki bir madenin eksikliği ise, söz gelimi demir eksikliği ya da herhangi bir vitaminin eksikliği, doktor buna uygun olan ilaçları size reçete ederek verecektir. Bu yüksekliğe neden olan şey, daha farklı bir rahatsızlıksa o zaman bu rahatsızlığın tedavisine başlanacak ve tedavi ilerledikçe kandaki Pdw yüksekliği de normal değerlere ulaşacaktır. Bu tedavi sırasında bilinmesi gereken en önemli unsur, tedavinin asla yarıda kesilmemesidir. Bu sebeple doktor tarafından uygun görülen ilaçlar aksatılmadan kullanılmalı ve doktorun uygun gördüğü zamanlarda mutlaka kontrole gidilmelidir. Bu rahatsızlığın tedavisi birkaç ay sürebilmektedir.

Sizin vücudunuzun tedaviye verdiği cevaba göre, doktor tarafından tedaviye devam edilebilir veya sonlandırılabilir. Kontrole gittiğiniz zamanlarda yine bazı kan testleri ve tetkikler yapılacak, durumun seyrine göre ilaç tedavisine devam edilecektir.